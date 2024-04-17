Артиллерийский огонь! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Противовоздушная оборона

Войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) принимают активное участие в спецоперации с ее самого начала. Бойцы не только ведут борьбу с воздушным противником, но и прикрывают приграничные районы, а также отдельные объекты в глубине территории России.

Для обеспечения «мирного неба» над городами страны ежедневно только на боевое дежурство заступают более трех тысяч человек.

Артиллерия

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ. На этих кадрах показана работа артиллеристов на южно-донецком направлении, где бойцы поразили гаубицу М-777.

«Была цель — гаубица М-777, отработали по ней. Прямым попаданием она была уничтожена», — рассказал командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Петрович».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.