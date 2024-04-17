Организм дает сигналы: признаки нехватки витаминов и нарушения обмена веществ
Диетолог Денисова: вялость и отсутствие сил может говорить о нехватке витаминов
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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На какие симптомы стоит обратить внимание?
Если происходит сбой в работе пищеварительного тракта, то усвоение организмом питательных веществ становится хуже. Эту ситуацию не исправит даже сбалансированное питание. В результате человек недополучает необходимые витамины и минералы, что тоже сказывается на здоровье.
Как же понять, что у вас есть гастроэнтерологические проблемы и когда стоит обратиться к профильному специалисту? Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова для издания aif.ru.
По словам специалиста, есть несколько факторов, которые могут сигнализировать о нарушении пищеварительного тракта. Так, частые простуды или даже нарушение менструального цикла могут говорить о плохом усвоении витамина Е, фолиевой кислоты, железа, цинка. О недостатке витамина D в организме говорит, как правило, бессонница, общая вялость организма, снижение работоспособности, склонность к увеличению веса, хрупкие кости и частые ОРВИ.
Частые головные боли, головокружения, тошнота, дневная сонливость и бессонница по ночам, беспокойство и нервозность, апатия, слабость, судороги в икрах — признаки дефицита магния, калия, витаминов группы В.
Если вы не можете сбросить лишний вес, хотя тренируетесь и сидите на диетах, то у вас также, скорее всего, нарушен обмен веществ. Если у вас появились проблемы с кожей, волосами и ногтями, то лучше обратитесь не к косметологу и дерматологу, а к гастроэнтерологу.
В каких случаях точно нужно идти к гастроэнтерологу
- Если у вас есть дискомфорт при приеме пищи: боль, тошнота, кожные высыпания. Особенно после жареной, острой или грубой пищи. Также неприятные симптомы могут быть после молочных продуктов или продуктов со злаками;
- Проблемы со стулом: запор, диарея, боли, примеси крови или слизи;
- Чрезмерное вздутие живота, схваткообразные боли в нижней части;
- Боли в правом или левом подреберье, в области солнечного сплетения;
- Изжога, рвота;
- Внезапные острые боли в животе с ухудшением самочувствия, слабостью, температурой, одышкой, рвотой;
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