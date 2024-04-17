Организм дает сигналы: признаки нехватки витаминов и нарушения обмена веществ

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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На какие симптомы стоит обратить внимание?

Если происходит сбой в работе пищеварительного тракта, то усвоение организмом питательных веществ становится хуже. Эту ситуацию не исправит даже сбалансированное питание. В результате человек недополучает необходимые витамины и минералы, что тоже сказывается на здоровье.

Как же понять, что у вас есть гастроэнтерологические проблемы и когда стоит обратиться к профильному специалисту? Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова для издания aif.ru.

По словам специалиста, есть несколько факторов, которые могут сигнализировать о нарушении пищеварительного тракта. Так, частые простуды или даже нарушение менструального цикла могут говорить о плохом усвоении витамина Е, фолиевой кислоты, железа, цинка. О недостатке витамина D в организме говорит, как правило, бессонница, общая вялость организма, снижение работоспособности, склонность к увеличению веса, хрупкие кости и частые ОРВИ.

Частые головные боли, головокружения, тошнота, дневная сонливость и бессонница по ночам, беспокойство и нервозность, апатия, слабость, судороги в икрах — признаки дефицита магния, калия, витаминов группы В.

Если вы не можете сбросить лишний вес, хотя тренируетесь и сидите на диетах, то у вас также, скорее всего, нарушен обмен веществ. Если у вас появились проблемы с кожей, волосами и ногтями, то лучше обратитесь не к косметологу и дерматологу, а к гастроэнтерологу.

В каких случаях точно нужно идти к гастроэнтерологу

Если у вас есть дискомфорт при приеме пищи: боль, тошнота, кожные высыпания. Особенно после жареной, острой или грубой пищи. Также неприятные симптомы могут быть после молочных продуктов или продуктов со злаками;

Проблемы со стулом: запор, диарея, боли, примеси крови или слизи;

Чрезмерное вздутие живота, схваткообразные боли в нижней части;

Боли в правом или левом подреберье, в области солнечного сплетения;

Изжога, рвота;

Внезапные острые боли в животе с ухудшением самочувствия, слабостью, температурой, одышкой, рвотой;

Ранее 5-tv.ru писал о главной причине боли в животе. И это не гастрит.