Лучше любой новомодной: как диета «Стол № 10» позволит поправить здоровье

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Она, в частности, предназначена для людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы.

Каждого, кто сталкивается с выбором диеты для избавления от лишних килограммов или при какой-либо болезни, терзает их великое разнообразие. Некой «золотой серединой» является «Стол № 10».

Эта диета предназначена для тех, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы и проблемами с сердечной мышцей. Перед тем, как сесть на нее, важно, конечно, проконсультироваться со специалистом.

Однако ее польза в том, что она может быть адаптирована под индивидуальные потребности и состояние здоровья конкретного больного. Именно поэтому не стоит самостоятельно изменять рацион.

К примеру, согласно положениям диеты, человек может употреблять в сутки до трех тысяч килокалорий, среди которых углеводов — не более 300-400 граммов, белков — порядка 90 граммов, жиров — около 70 граммов, натрия хлорида — до шести-семи граммов.

Также следует ежедневно выпивать один-два литра воды. Rsute опубликовал примерное меню диеты «Стол № 10» на каждый день.

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