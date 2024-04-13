Собянин рассказал о достижениях московских школьников на Всероссийской олимпиаде

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Абсолютными победителями стали 17 юных москвичей.

Столичные школьники завоевали на Всероссийской олимпиаде школьников 819 дипломов, включая 149 наград победителей и 670 — призеров. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Закончились состязания по 15 из 24 предметов. Сборная Москвы завоевала 819 дипломов. Победителями и призерами стали ученики из 131 столичной школы. Молодцы, ребята!» — написал Сергей Собянин.

Абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников стали 17 юных москвичей. Они получили максимально возможные баллы в состязаниях по французскому языку, искусству, физике, испанскому языку, праву, астрономии, экономике, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам.

На олимпиаде по информатике школьники Москвы получили 99 дипломов. Это рекорд для участников из столицы за все годы проведения олимпиады.

Всего в финальном этапе Всероссийской олимпиады участвуют больше двух тысяч московских школьников 9–11-х классов. Состязания по предметам проходят в 13 субъектах России и на федеральной территории «Сириус». Заключительные этапы по семи предметам проводятся в Москве.