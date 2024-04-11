Мэр Москвы рассказал о реконструкции поликлиник в Гольянове

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В районе недавно закончили ремонты сразу двух медицинских учреждений.

В Москве филиал № 3 детской городской поликлиники № 122 в Гольяново практически полностью перестраивается. Об этом 11 апреля написал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Поликлиника меняется под новый московский стандарт, который включает в том числе отдельный вход через фильтр-бокс для детей с симптомами инфекционных заболеваний, комнату здорового ребенка, зону для кормления», — указывается в сообщении.

Как уточнил Собянин, в данном медучреждении также в настоящее время обновляются инженерные коммуникации, перегородки, лифт, а также все системы вентиляции и кондиционирования.

«Оснастим поликлинику новейшим медицинским оборудованием, это позволит врачам применять наиболее современные виды диагностики. Планируем завершить реконструкцию уже в этом году», — добавил мэр.

Также Собянин отметил, что в районе Гольяново недавно закончили две поликлиники — на Амурской и Байкальской улицах. Два медучреждения на Алтайской и Чусовской сейчас в работе, уточнил он.