Вплоть до остановки дыхания: неочевидные риски из-за отсутствия зубов

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Многие не спешат ставить импланты, однако затягивать с этим вовсе не стоит.

Отсутствие зубов может провоцировать апноэ (остановку дыхания), из-за которого снижается количество кислорода в крови и накапливается углекислый газ. Все это негативно отражается на здоровье, сообщил aif.ru врач-стоматолог Илья Антонов.

Он объяснил, что из-за отсутствия зубов меняется высота прикуса в сторону снижения. Из-за этого происходят сбои в работе мышечного жевательного аппарата.

Кроме того, если зубов не хватает, человеку приходится совершать больше жевательных движений, а это приводит к сужению просвета верхних дыхательных путей. Также из-за отсутствия зубов страдают и височно-нижнечелюстной сустав.

Он воспаляется, провоцируя отеки жевательных мышц. Верхняя и нижняя челюсть смещаются. Пациенты с такой проблемой, сказал стоматолог, чаще других испытывают гипертонус жевательных мышц.

Это становится причиной сжимания зубов во сне. При этом максимально напрягаются мышцы шеи, жевательные мышцы, что очень сильно влияет на качество дыхания и ведет к его нарушению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перестать скрипеть зубами во сне.