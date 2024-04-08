Впервые в истории: в МЧС России оценили ситуацию с паводками на Урале

МЧС впервые в истории фиксирует такие уровни половодья на Урале и Поволжье

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Самой высокой отметки за последние 100 лет вода в Оренбурге достигла в 40-х годах, отметил мэр города.

Нынешние уровни половодья на Урале и Поволжье никогда в истории не фиксировались, там сейчас сложная обстановка. Об этом заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы, проходящем в Национальном центре управления в кризисных ситуациях министерства.

«Такая обстановка по Уралу и Поволжью, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано», — сказал он.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире федерального телеканала подтвердил, что город уже давно не видел такого объема воды. По его словам, самые высокие отметки были зафиксированы в 1942 году на уровне 946 сантиметров.

«Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная», — добавил Салмин.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

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В понедельник, 8 апреля, вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях призывают использовать только булилированную или кипяченую воду.

Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Российский лидер заявил о необходимости своевременного анализа ситуации. Он также поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка и имущества людей в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.