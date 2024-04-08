Число подтопленных домов в Оренбурге превысило 1,5 тысячи

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Спасатели эвакуировали 786 местных жителей, включая 35 детей.

В Оренбурге подтоплено свыше 1,5 тысячи домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

«Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая. В настоящее время подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений — за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно», — говорится в сообщении.

Из подтопленных домов эвакуировано 786 местных жителей, включая 35 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) в Доме культуры «Орбита» и школе № 11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

Основная зона эвакуации находится в поселке имени Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ «Дубки», «Дубовый плес», в микрорайонах Берды, и 18 разъезд. В аварийно-спасательных работах задействовано 205 человек, 89 единиц техники, а также 15 плавсредств.

Кроме того, из-за высокого подъема паводковых вод 45 Садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) отключены от электроснабжения. По состоянию на 09:00 (07:00 по московскому времени) уровень воды в Урале составил 872 сантиметра, а в реке Сакмара — 783 сантиметра.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Власти и МЧС настоятельно призывают в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях использовать только булилированную или кипяченую воду.

Президент РФ Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Российский лидер заявил о необходимости своевременного анализа ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД задержало мародера в подтопленной части Оренбурга. Совершение преступления в условиях стихийного бедствия является отягчающим обстоятельством.