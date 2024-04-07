Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апреля

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 8 по 14 апреля.

Неделя проходит под мощной энергетикой солнечного затмения в решительном и конфликтном знаке Овен. 8 апреля — день несчастный для всех дел, кроме очистки своего пространства — как внешнего, так и внутреннего.

29-е лунные сутки совпадают с фазой затмения — открывается некий портал, связанный с тяжелыми энергиями. Ситуации провокаций, иллюзий и заблуждений, щедро приправленные гипер-эмоциональностью и перепадами настроения, подливают масла в огонь.

А Овен — это именно огненная стихия. Поэтому важно встретить этот день в спокойном и одухотворенном состоянии, заняться деятельностью, которая приносит удовольствие. Лучше отказаться от тяжелой пищи, алкоголя, курения и любых деструктивных проявлений. Тем самым, вы создадите мощный позитивный вектор на 18,5 лет вперед.

Меркурий все еще ретроградный, вобрал в себя энергетику затмения. Акцент на собственном мнении и правоте на десять баллов из десяти. Мышление субъективно, эгоистично и воинственно. Склонность к доминированию и крайним решениям выражается в желании «сразить наповал» словом конкурента или выместить агрессию в неподобающей форме. Важные события и встречи лучше отложить или отменить.

Зато для пересмотра материалов, документов, подготовительных работ по проектам или запланированным мероприятиям, переоборудования рабочего места, выражения своих идей ярко и креативно это продуктивный период.

Добавьте в свой график также активную физическую нагрузку или занятия риторикой. 9 и 10 апреля накал снижается и компенсируется гармоничной Луной в Тельце. Суета Овна с борьбой за власть и первенство сменяет женское начало под влиянием Венеры.

Это время для любви, создания красоты, заботы о близких. Формируйте новые финансовые планы и цели. Материальные аспекты земной стихии подходят для приобретения ценностей и предметов роскоши, инвестиций и заработка дополнительных средств, для покупки дома или участка земли.

Но помните, что с учетом влияния ретро-Меркурия необходимо тщательно проверять документы, сохранять чеки и не поддаваться на мнимо выгодные предложения.

Позитивным фактором на этой неделе является то, что все четыре стихии задействованы в помощи нам на пути использования возможностей для профессионального роста, саморазвития и получения выгоды.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов любые начинания и личные инициативы наиболее ярко проявятся в бизнесе, стартапах и новых проектах, в спорте, в личных отношениях.

Ваша манера действовать быстро, смело и решительно благоприятно впишется в имидж делового человека, который знает, чего хочет и добивается целей. Можно легко выйти в лидеры в коллективе, обрести популярность и одержать победы.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов начинается полоса вдохновения, самопознания и умения интуитивно выбрать правильный путь. Подсказки внутреннего голоса помогут преуспеть и занять свою нишу. Усиливается творческий порыв и чувствование прекрасного, музыкальный и романтический настрой.

Просыпается тяга к мистике и эзотерическим знаниям, а также интерес к психологии. Благоприятный период для лечения, оздоровления и отдыха.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, откройтесь переменам. Вас ждет долгожданный прорыв в той сфере жизни, в которую вы вкладывали больше всего энергии и ресурсов. Вы можете ощутить невиданный прилив сил и оптимизма, а также решиться на поступки, меняющие привычный устой.

Объединяйтесь с компаниями единомышленников и друзей для достижения общих целей. Вместе веселее!

Рак — гороскоп на неделю

У Раков есть все шансы занять высокий пост или руководящую должность, проявив собранность, пунктуальность и трудолюбие. Сейчас удачное время для построения карьеры и наработки авторитета на долгие годы вперед.

Можно рассчитывать на покровительство вышестоящих лиц и на успех в делах, связанных с официальными инстанциями. Терпение и планирование дел обязательно приведет к намеченной цели.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, держите ориентир на позитивный настрой и смело воплощайте в жизнь задуманные проекты. Повышается активность и заинтересованность в личном социальном росте. Вам могут предложить интересные поездки, командировки или иные способы расширения восприятие мира. Хорошее образование поможет в развитии и наработке авторитета. Юридические вопросы решатся в вашу пользу.

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Дева — гороскоп на неделю

Дев обстоятельства могут заставить выйти из зоны комфорта и проверить на прочность внутренний стержень. Постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок и физического напряжения. Психоанализ поможет выявить и проработать внутренние проблемы и блоки. Выгодно складываются дела, связанные с бизнесом, страхованием, финансами. Инвестиции приносят плодотворные результаты.

Весы — гороскоп на неделю

Весы находятся в своей стезе. Пришло время выходить в общество, заводить приятные и даже романтичные знакомства, посетить культурные мероприятия. Вы, как никто другой, способны находить компромиссы, проявлять тактичность и дипломатичность с представителями разных слоев общества.

Удачный период для сотрудничества, партнерства, заключения договоров, консультационной деятельности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов рекомендуется проявить осмотрительность, собранность и пунктуальность. Руководство оценит трудолюбие, которые вы проявляете в служебных делах.

Улучшаются отношения с коллегами и общий фон в коллективе. Не стоит забывать о своем здоровье. Самое время обзавестись парой полезных привычек. Организуйте такой распорядок дня, в котором места хватит и работе и отдыху

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, приготовьтесь, что любимый человек преподнесет вам приятный сюрприз или подарит романтический вечер. Поэтому смело отправляйтесь на свидание. Для получения удовольствия подойдут развлекательные заведения, рестораны, концерты.

Также классно устроить праздник или театрализованное представление совместно с детьми. Публичные выступления и презентации пройдут ярко и незабываемо.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов успешно решаются вопросы с жильем, приобретением и арендой недвижимости, земли, покупкой акций, а также обновлением домашнего интерьера и любые бытовые дела.

Легко удовлетворяются потребности в создании комфорта, уюта, обустройстве семейного гнездышка, где можно расслабиться и войти в состояние автопилота.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ждут новые знакомства, приток клиентов и налаживание перспективных связей. Успешно продвигается торговая, консультационная и посредническая деятельность. Увеличивается количество поездок и организационных дел.

Обучение новым навыкам подстегивает интеллектуальные способности. Чувство юмора поможет проявить себя как приятного и остроумного собеседника.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам самое время заниматься материальной стороной жизни, действуя спокойно, рационально и основательно. Можете рассчитывать на изобилие мира и финансовые блага, на удовлетворение своих пожеланий и потребностей.

Чувство меры и правильное отношение к деньгам помогут сократить расходы. Доход сулит деятельность, в которой вы применяете свои таланты, а также мелкий, частный бизнес.

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