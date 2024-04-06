Выпьем за любовь: действительно ли умеренно выпивающие вместе пары живут дольше

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

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К таким выводам пришли американские исследователи. Согласны ли с их мнением российские специалисты?

Ученые-психологи из Мичиганского университета опубликовали результаты необычного исследования. В нем было изучено 4656 супружеских пар, которые длительное время живут вместе. Как оказалось, партнеры, которые любят совместно выпивать, склонны жить дольше трезвенников. Со слов руководителя проекта Киры Бердитт, им удалось выяснить, что семьи, где муж и жена иногда и умеренно употребляют спиртное вместе, прожили дольше остальных участников эксперимента.

С чем связано такое странное явление и действительно ли это так — рассказал 5-tv.ru психиатр-нарколог Владимир Каторгин.

«Сложно однозначно делать какие-то выводы. В исследовании подчеркнуто, что речь идет не о каком-то пьянстве, алкоголизме, а о симптоматическом, эпизодическом, так называемом, бытовом употреблении алкоголя», — отметил эксперт.

Он отметил, что многие исследования показывают, что одинокие люди живут меньше, подвержены таким недугам, как болезнь Альцгеймера и деменция.

«Здесь говорится про браки, в которых супруги, видимо, периодически употребляя какие-то легкие алкогольные напитки, например, то же самое вино или пиво, за совместным досугом в приятной друг для друга дружеской или личной компании, поддерживают какой-то свой умеренный эмоциональный фон. Как известно, алкоголь — это такой „легкий антидепрессант“. Естественно, у него есть и обратный эффект — токсический и депрессогенный. Это надо прекрасно понимать», — объяснил Каторгин.

Живут ли подобные пары дольше? Вопрос спорный. Возникают сомнения в том, что в этом заслуга только алкоголя. Алкоголь составляет мизерный процент из их быта и долгой жизни, а всего остального они достигают, скорее всего, все-таки другими, более качественными и правильными способами.

К тому же, из-за алкоголя могут возникать серьезные неприятности. К специалистам часто обращаются семейные пары, у которых появились проблемы с алкоголем. Зачастую, начиналось все у одного из супругов, потом постепенно перешло на второго. Одно цепляется за другое — это может привести к распаду семьи и даже уходу из жизни. Так что, по мнению специалиста, результаты исследования крайне неоднозначны.

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