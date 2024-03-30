Финита ля комедия: почему нельзя пить с утра, даже когда все надоело

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; 5-tv.ru

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Какие неразрешенные психологические проблемы стоят за желанием начать день с алкоголя?

Непрекращающаяся чреда неудач и стресс в жизни рано или поздно выматывают человека. Такое может случиться с каждым, но некоторые люди стремятся найти успокоение в весьма примитивных формах расслабления — в алкоголе.

Иной раз человек готов выпить прямо с утра за завтраком или даже вместо него. Однако врачи настаивают: это не решит проблему, а только усугубит психоэмоциональное напряжение, а также может стать началом алкогольной зависимости. Как противостоять сомнительному соблазну получить быструю эмоциональную разгрузку — разбирался 5-tv.ru.

С этого все начинается

Врач-нарколог Дмитрий Вальчук рассказал, что желание начать день с алкоголя может говорить об обострении патологического влечения к алкоголю и формировании зависимости. Впоследствии человек может столкнуться даже с социальной дезадаптацией.

«Желание опьянения — это механизм избегания проблем и скуки. Так как алкоголь является психоактивным веществом, то он изменяет и эмоциональное состояние человека, и он уже иначе реагирует на ту или иную проблему», — пояснил врач.

Кроме того, избегание — это достаточно пассивная позиция, которую можно выбрать. Это же мнение поддержал также психиатр и врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголь — это своеобразный допинг, который лишь на небольшой промежуток времени позволяет человеку получить желаемое эмоциональное состояние и забыть фоновую тревогу.

«Проблема не решается, еще и ухудшение состояния здоровья добавится. Это выбор слабака», — уверен врач.

По его мнению, если у человека возникает желание выпить утром, то необходимо начать работать с причиной этого желания. Ей может быть и депрессия, и тревога, и обычные жизненные трудности — надо разбираться, утверждает Василий Шуров.

«Надо работать с причинами, а не пытаться отключить головной мозг интоксикантом», — считает врач.

Дело в привычке

Специалисты сходятся во мнении, что, если выпить алкоголь с утра, то настоящего облегчения человек не испытает, напротив — он создаст иллюзию и самообман. К тем проблемам, что портят настроение уже с самого утра, прибавятся еще похмелье и перспектива развития зависимости.

Если этому желанию поддаваться, то у человека сформируется стабильная привычка избегать свои проблемы, нежелание решать и игнорировать их, объяснил Дмитрий Вальчук. Он также рассказал, что при развитии алкогольной зависимости изменения со стороны организма можно обнаружить на второй стадии, а вот психические отклонения могут возникнуть уже на первой.

«Если человек употребляет еще и не качественный алкоголь, то цирроз печени развивается достаточно быстро. Также снижаются и когнитивные функции. Все зависит от уровня токсической нагрузки, скажем так», — предупредил врач-нарколог.

Также он объяснил, что желание выпить утром повышается в том случае, если у человека был позитивный первый опыт подобного механизма «избегания». В этом случае организм «запоминает», что когда-то алкоголь спровоцировал эмоциональное облегчение — снизилась тревога, например.

«Зависимость формируется плавно. Само заболевание, может, еще и не начало формироваться, но на подсознательном уровне алкоголь воспринимается психикой как средство, помогающее справиться с тревожностью. Чаще начало зависимости замечают родственники», — рассказал врач.

В чем сила?

Если желание начать свой день с алкоголя все-таки появилось, то для начала стоит его хотя бы осознать. По мнению врача Василия Шурова, по-настоящему улучшить настроение могут другие способы. Он рекомендует начать день с душа или зарядки.

www.globallookpress.com / Steve Smith; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

«Даже кофе с кусочком шоколада может стать намного эффективнее. За каплю дофамина, которую даст алкоголь, потом придется заплатить в разы больше», — утверждает психиатр.

Врачи при этом добавили, что время суток, в которое возникает желание употребить алкоголь, играет не такое большое значение. Стремление получить опьянение должно обратить внимание человека на причину, которая провоцирует это сделать.

Сперва стоит решить проблему активным образом, то есть предпринять что-либо. Так тревога снизится, и желание начать день с алкоголя может быть уже не таким навязчивым.