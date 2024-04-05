Суд в Москве смягчил срок фигуранту дела о хищении у семьи Баталова

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кому снизили срок наказания — актрисе Наталье Дрожжиной, ее супругу Михаилу Цивину или нотариусу Дмитрию Бублию?

Стали известны новые подробности по делу о хищении у семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Московский городской суд снизил срок наказания экс-нотариусу Дмитрию Бублию на полгода. Прежде он был лишен свободы на пять лет в колонии общего режима, теперь — на 4,5 года.

Читайте также Наталия Дрожжина может умереть от голода? Актрисе становится все хуже

«Срок приговора Бублию Д. С. смягчен на шесть месяцев, с лишением права заниматься нотариальной деятельностью до одного года», — сообщила пресс-служба московских судов в Telegram-канале.

Также были внесены изменения в части гражданских исков о компенсации морального вреда. В остальной части приговор оставлен без изменения, уточнили в инстанции.

По этому делу также осуждены 75-летняя актриса Наталья Дрожжина и ее супруг 77-летний Михаил Цивин. Артистке дали четыре года условно, а ее мужу — пять лет колонии общего режима.

Это история тянется уже три года. Все дело — в миллионном имуществе Баталова. Наталья Дрожжина с Цивиным обманом вошли в доверие к вдове и дочери покойного артиста. А после в удобный момент добились подписания доверенности на их имена о распоряжении всеми денежными средствами. И сняли со счетов пострадавших больше 20 миллионов рублей, а также завладели их имуществом.

Договоры оформлял нотариус Дмитрий Бублий. Причем вину никто из них не признавал. Дрожжина и Цивин говорили, что помогали и заботились о семье Баталова из искренних побуждений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стало с актрисой Татьяной Самойловой, которая дважды пропала без вести.