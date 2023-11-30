Наталия Дрожжина может умереть от голода? Актрисе становится все хуже

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка, которую признали виновной в незаконном присвоении недвижимости Алексея Баталова, перенесла три инсульта. Сможет ли она оправиться от них?

Актриса из «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» Наталия Дрожжина похудела до 41 килограмма и почти не говорит. Резкое ухудшение здоровья она связывает с судебными тяжбами с семьей покойного актера Алексея Баталова. О непростой ситуации знаменитых артистов — в материале 5-tv.ru.

Скандал с наследством Алексея Баталова

Громкий скандал вокруг имущества народного артиста СССР Алексея Баталова разразился в 2020 году. Вдова актера, умершего в 2017-м в возрасте 88 лет, обвинила его близких друзей, актрису Наталию Дрожжину и ее супруга, юриста Михаила Цивина в том, что они обманом завладели всем имуществом ее покойного мужа. Гитана Леонтенко называла их не иначе как настоящими мошенниками, которые втерлись в доверие Баталову и с помощью махинаций стали хозяевами дорогостоящей недвижимости. Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, еще одной квартире, уже целиком, а также весьма крупной сумме денег.

Алексей Баталов скончался спустя пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. Крестница артиста Варвара на одном из федеральных каналов рассказала, что примерно в это же время и появились Дрожжина и Цивин. По словам женщины, супруги всячески «обхаживали» артиста и его жену, а потом обманули и присвоили наследство себе. В защиту вдовы Баталова выступил Никита Михалков и Павел Астахов.

Искренние намерения Дрожжиной и Цивина

Стоит отметить, что Наталия Дрожжина и Михаил Цивин так и не признали свою вину, убеждая суд и общественность в своих искренних намерениях. Они не скрывали, что были вхожи в дом Баталова, помогали ему, ведь после серьезной травмы артисту требовался постоянный уход и особенное внимание. Да и знакомые семьи утверждали, что ни о каком мошенничестве и нарушении закона со стороны четы говорить невозможно.

Режиссер и сценарист Елена Скороходова в беседе с изданием «МК» рассказывала, как много на самом деле Дрожжина и Цивин сделали для Баталова и его семьи: спасли зрение супруги артиста, сами занимались организацией его похорон, устанавливали памятник на могилу и мемориальную доску на дом, причем, за свои личные средства.

«Все, что касается их отношений с Баталовыми, было построено на любви. Я это видела своими глазами», — говорила Елена Скороходова.

Более того, по некоторым данным, Наталия Дрожжина завещала все свое имущество дочери Алексея Владимировича Марии. Документ был действителен до начала разбирательств.

Приговор суда по делу Цивина и Дрожжиной

Весной 2023-го Замоскворецкий суд Москвы вынес решение, согласно которому признал 74-летнего Цивина и 75-летнюю Дрожжину виновными в хищении мошенническим путем имущества семьи актера Алексея Баталова.

«У вдовы актера и его младшей дочери осужденные похитили более 20 миллионов рублей, находящиеся на счетах, а также право собственности на долю в квартире и нежилое помещение», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Михаила Цивина приговорили к реальному лишению свободы сроком на пять лет, которые он проведет в колонии общего режима. Что касается Наталии Дрожжиной, ей дали четыре года условно.

Также суд постановил вернуть все недвижимость Баталова его вдове и детям.

«Такая кровожадность»: Жорин о требовании вдовы Баталова посадить в тюрьму Цивина и Дрожжину

Тяжелое состояние Наталии Дрожжиной

Уголовное дело и судебные тяжбы, длящиеся три года, привели к тому, что у обоих супругов возникли серьезные проблемы со здоровьем. Если раньше, по их признанию, они не слишком замечали свой возраст, то теперь болячки буквально их одолели. Более того, все нашло настолько далеко, что еще во время судебных разбирательств на Дрожжину напал неизвестный.

С учетом почти настоящей травли постоянный стресс привел к тому, что сердце Наталии Дрожжиной не выдержало. Она перенесла инфаркт, а осенью 2023 года ее госпитализировали: медики обнаружили ишемическую болезнь сердца на фоне удара. Кроме того, актриса получила инсульт.

Телеведущая Елена Старостина рассказывала, что Дрожжина буквально высохла после всех событий.

«Поскольку у нее был инсульт, она стала говорить хуже. Долго говорить не может. С ней занимаются реабилитологи. Мы виделись летом. Наталия Георгиевна стала очень худой, сдала — у нее белые тонкие руки и черное лицо. Очень жаль ее», — призналась Старостина.

Сейчас состояние артисты продолжает ухудшаться. Как стало известно 5-tv.ru, она почти не говорит и ест с большим трудом. Из-за почти настоящего голодания Дрожжина весит всего 41 килограмм, страдает постоянной одышкой, головокружением и быстро утомляется. Все это, вероятно, является тяжелыми последствиями инсультов. При этом артистка пыталась восстановить хотя бы базовые навыки, например, жевательные функции, но специалисты оказались бессильны. Теперь близкие Дрожжиной, по сообщениям СМИ, опасаются, что та может буквально умереть от голода, ведь питаться нормально она не может уже довольно длительное время.

Однако, несмотря на плачевное состояние актрисы, вдова Баталова продолжает настаивать на том, что и Дрожжина, вслед за супругом, должна получить реальный срок лишения свободы, а не условный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему семья Алексея Баталова пребывает в страхе после суда.