Весеннее обновление: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2024 года

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Месяц сулит кучу интересных событий: будет время и для творчества и для отстаивания своей позиции. Что ждет именно вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступившего апреля: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

Так, в апреле энергия обновления коснется всех знаков зодиака, но главными действующими лицами станут Овны и Тельцы.

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Опасность необдуманных действий

Старт планетарных событий запускается сразу с 1 апреля. Этот день является срединной точкой между затмениями, и лучше не пытаться реализовать важные дела, выяснять отношения и даже отмечать праздники, так как все может проиграться с точностью до наоборот.

Следом, в ночь на 2 апреля, Меркурий в Овне меняет движение на ретроградное до 25 апреля. В огненной стихии он и так наделяет стремительностью, импульсивностью нашу речь и мышление, а ретрофаза увеличивает риски принятия спонтанных решений, необдуманных действий, конфликтов, недопонимания и раздражения. Часто планы приходится перестраивать. Лучше заняться текущими делами, вернуться к старым проектам, а поездки совершать по знакомым маршрутам.

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Время любить

Венера дважды сменит знак. С 5 по 28 апреля в Овне она немного ослаблена. Олицетворение чувственности, любви и гармонии под влиянием марсианского напора становится страстным и нетерпеливым во всем, что связано с отношениями и финансами.

Период хорош для ярких и незабываемых свиданий. Деньги можно заработать быстро, и также быстро потратить. Прибыль исходит от сферы спорта, промышленности, административного ресурса, краткосрочных бизнес-проектов. Образ амазонки, спортивный стиль, яркий макияж и насыщенные цвета выгодно выделят вас среди окружающих.

Напряжение витает в воздухе

А вот 8 апреля Новолуние и солнечное затмение в Овне закрывает коридор затмений. Взрывная энергия пропитывает Солнце и Луну, склоняет к резкости и нежеланию идти на компромиссы. Энергетика суток — сложная, поэтому лучше отложить переговоры, финансовые дела, медицинские процедуры.

Зато это отличный период, чтобы создавать позитивные мысли, направленные на реализацию лучшего варианта своего будущего, провести время в покое, разгрузить рацион от тяжелой пищи, зажечь свечи и благовония.

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Момент для компромисса

А вот 19 апреля Солнце попадает под власть Венеры. Стабильный земной знак Тельца усиливает тягу к материальным ценностям и получению телесных удовольствий. Залог успеха — упорство, настойчивость и терпеливость в любых делах.

Благоприятно в этот период решать финансовые и имущественные вопросы, приобретать красивые, качественные и дорогие вещи, проводить процедуры красоты.

Из крайности в крайность

А вот 24 апреля Полнолуние будет находиться на оси Телец — Скорпион. Повышается импульсивность в общении, тяга к доминированию, подозрительность.

Аспект от Плутона создает дополнительное напряжение. Поэтому найдите точку опоры, чтобы обрести состояние равновесия. Займитесь расширением профессиональных возможностей, сделайте ритуал на увеличение финансовой емкости.

Энергетический пик

А 29 апреля Венера вновь меняет знак. В Тельце она полна энергии, позитивно влияет на денежные вопросы, помогает раскрыть таланты и обрести удовлетворенность от жизни. Завершает череду событий переход Марса в собственную обитель 30 апреля. В Овне он максимально проявлен, любит показывать, насколько он силен.

Стремление к самореализации, запас энергии и безудержный стиль поведения нужно контролировать и направлять в созидательное русло. Можно добиться успехов в спорте, приложить силы для процветания своего дела, занять лидирующую позицию и попробовать себя в роли начальника.

В конце месяца гендерные планеты Марс и Венера находятся в знаках силы. Противоположный пол манит и привлекает, что способствуют налаживанию отношений и созданию союзов. А проявление активности в финансовом плане заложит фундамент благополучия на продолжительный период.