Собянин рассказал, как городские службы устраняют последствия непогоды

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Порывы ветра в столице достигали 3 апреля больше 21 метра в секунду.

Сильный ветер с перепадами температуры застал врасплох Москву 3 апреля. Городские службы города в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий непогоды. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В своем Telegram-канале градоначальник отметил, что порывы ветра сегодня достигали больше 21 метра в секунду. Жители и гости столицы были предупреждены о погодной опасности. Как указал Собянин, соответствующие сообщения были размещены на экранах города, табло оповещения ЦОДД.

«Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места», — добавил Собянин.

К сожалению, не обошлось без жертв. Известно, что погибли два человека. Кроме того, еще 15 пострадали. По словам мэра города, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.