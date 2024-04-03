Пожирающий страх: почему снятся кошмары и как от них избавиться

Фото: www.globallookpress.com / Franziska Ritter

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Ментальное и физическое здоровье влияет на качество и содержание сна.

Кошмарные сновидения, сопровождаемые чувством страха, могут застать врасплох любого и заставить проснуться в поту. Откуда берутся ужасающие сны и как с ними справиться — рассказала психолог, декан Института новой психологии Анна Пестрякова в беседе с изданием Газета.ру.

Сновидения возникают из-за того, что мозг, получая огромное количество информации в течение дня извне, постоянно ее прогнозирует и анализирует. А в самом сне информация из краткосрочной памяти переходит в долгосрочную. Именно во время этого «возвращения» и снятся кошмары.

«Например, днем вы посмотрели фильм про стихийное бедствие. И герой фильма показался похожим на вас. Тогда, когда вы ложитесь спать, мозг начинает обрабатывать эту информацию так, будто это не персонаж попадает в центр торнадо, а вы», — объясняет Пестрякова.

Кроме того, часто плохие сны снятся тогда, когда человек подавляет негативные эмоции. В таком случае тревожные сны — ответная реакция на стресс. Также причиной могут быть проблемы со здоровьем — ментальные и физические. Это апноэ, синдром беспокойных ног, различные нарушения сна, депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости.

«Если же вы здоровы, не находитесь в состоянии стресса, то тогда обратите внимание на гигиену сна. Не забывайте про физическую активность, кардиотренировки и дневные прогулки. Старайтесь свести на минимум стресс и негативные эмоции. Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции», — отмечает психолог.

По словам специалиста, полезно представить себе, какой у сна мог бы быть положительный конец. Так вы покажете психике, которая с помощью кошмара пытается обработать какие-то жизненные события, что выход есть из любой ситуации.

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