Собянин рассказал, как будет выглядеть будущая станция метро «Народное Ополчение»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Главным элементом ее архитектурного оформления станут два ряда ярко освещенных колонн, переходящих в своды.

Станция московского метро «Народное Ополчение» строящейся Рублево-Архангельской ветки готова на треть, с нее можно будет сделать пересадку на Большую кольцевую линию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, началось строительство одного из самых больших радиусов метро — Рублево-Архангельской линии, длина которой составит 18,5 километров. Линия, для обозначения которой на схеме москвичи ранее в ходе голосования выбрали графитовый цвет, разгрузит Новорижское шоссе.

Станция «Народное Ополчение» расположена вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова.

«Здесь запланированы два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы и проспекта. Для маломобильных пассажиров установят лифты», — сообщил мэр.

Главным элементом ее архитектурного оформления станут два ряда ярко освещенных колонн, переходящих в своды.

На графитовой ветке также идет строительство станций «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева». Проходка перегонных тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение» уже завершена, отметил Сергей Собянин. Он добавил, что с открытием Рублево-Архангельской линии новые транспортные маршруты будут доступны для 800 тысяч москвичей.