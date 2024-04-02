Это не гастрит: врач назвал главную причину боли в животе

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Из-за чего человек может ощущать дискомфорт в этом месте?

Некоторые люди сталкиваются с неприятными ощущениями в желудке после еды. Многие ошибочно думают, что всему виной гастрит. Только вот боли при этом заболевании быть не может, так как он затрагивает исключительно поверхность слизистых и не проникает в стенки органа, в котором располагаются болевые рецепторы. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Констанденков порталу «Доктор Питер».

Читайте также Проще не бывает: этот завтрак поможет очистить организм и улучшить работу кишечника

Чаще всего главная причина неприятных ощущений кроется в функциональной диспепсии. Этот диагноз ставят пациентам, которые регулярно испытывают боли в верхней части живота. Также дискомфорт может быть периодическим.

«Диспепсия бывает, как симптомом других патологий желудочно-кишечного тракта, так и самостоятельным заболеванием», — рассказал врач.

В первом случае диспепсия проявляется из-за язвы, хронического гастрита, а также из-за заболеваний желчного пузыря или поджелудочной железы.

Второй случай наблюдается у 70% пациентов. Это уже можно назвать полноценным заболеванием. Как правило, появляется оно без структурных изменений в органах желудочно-кишечного тракта.

«Расстройство пищеварения имеет чисто функциональный характер», — пояснил доктор.

Диспепсия может появиться из-за нарушений в работе мышц желудка и кишечника, психоэмоционального перенапряжения или неправильного питания.

Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты могут предотвратить рак.