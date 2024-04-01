Проще не бывает: этот завтрак поможет очистить организм и улучшить работу кишечника

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Что нужно есть утром, чтобы чувствовать легкость на протяжении всего дня?

Врачи заявили, что овсяная и рисовая каши на завтрак помогут защитить слизистую желудка от негативных влияний, а также активировать внутреннюю детокс-систему. Об этом сообщает сайт «Здоровое питание» (проект Роспотребнадзора РФ).

Специалисты советуют дополнить прием пищи вареным яйцом, чтобы организм получил белок.

Помогают кишечнику также отруби, зелень, продукты, содержащие бета-каротин (тыква, шпинат, морковь, батат, брокколи).

Помимо этого, антиоксидантную защиту организма обеспечивают черника, красная фасоль, грецкие орехи, продукты, богатые витаминами группы В.

По словам экспертов, необходимо уметь вовремя выявлять наличие симптомов расстройств организма. Например, он просит о помощи, если появляются высыпания на коже, чувствуется дискомфорт в работе органов ЖКТ, преследуют усталость, слабость и головная боль.

В таком случае необходимо отказаться от любой жареной пищи, так как она облегчает всасывание вредных веществ и увеличивает их токсичность.

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