Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

На севере Москвы продолжается строительство и реконструкция ряда соцобъектов.

В районах Ховрино и Головинский полным ходом движется строительство и реконструкция ряда социальных объектов. О ходе работ москвичам рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он обратил внимание на процесс реконструкции филиала № 1 детской городской поликлиники № 133.

«Мы продолжаем активно реконструкцию амбулаторного звена города Москвы, внедряя новые стандарты, новые технологии и, конечно, массово реконструируя старые поликлиники. В настоящее время прошло реконструкцию уже более 200 поликлиник. В этом году будет сдано еще 100. Здесь, в Ховрине, тоже часть поликлиник реконструирована, построена новая поликлиника. Готовится к вводу в сентябре — октябре еще одна поликлиника. Так что на следующий год у нас остается порядка 40–50 поликлиник. И в целом эта программа будет завершена. Все поликлиники Москвы будут новыми и качественными», — сказал мэр Москвы в ходе визита на реконструкцию объекта.

После обновления поликлиника сможет принимать 379 детей в смену. Здесь будут работать 57 человек, в том числе 29 врачей. Прием будут вести педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, ортопед, невролог, физиотерапевт, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, в районе Головинский на севере столицы активно реализуется программа реновации. В программу включены 137 домов, три из которых после расселения сохранят как дома авторской архитектуры. В новые квартиры переедут свыше 32 тысяч человек, что составляет более 30 процентов жителей района.