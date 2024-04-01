Задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Эти боевики собирались также устроить новый теракт в Каспийске. ФСБ предотвратила трагедию.

И прежде всего — о расследовании теракта в «Крокусе». Задержанные в Дагестане иностранные боевики снабжали деньгами и оружием террористов, атаковавших людей в концертном зале. Кадры масштабной операции и допросов сегодня показало ФСБ.

При обысках у боевиков нашли много оружия и самодельную бомбу. Ее задержанные хотели взорвать в Каспийске, в многолюдном месте, после чего планировали бежать за рубеж. Новые детали расследования — у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

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— Где бомба?

— В моей квартире.

— Что собирались взорвать?

— Набережную в Каспийске.

Этого человека схватили накануне во время масштабной спецоперации. Оперативные кадры предоставили российские спецслужбы. Террористы планировали взорвать бомбу на набережной Каспийска, здесь всегда многолюдно: гуляют мамы с детьми, сюда часто приезжают горожане и туристы.

По уточненной информации от ФСБ, накануне в Дагестане задержали четверых подозреваемых. Они напрямую связаны с террористами, которые атаковали «Крокус Сити Холл».

«Я возил им оружие — этим ребятам, которые нападали на „Крокус Сити Холл“ в городе Москве. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — признался на допросе задержанный в Дагестане террорист.

На кадрах с камер наблюдения видно, как пособники террористов заходят в отделение банка, в руках у них большая сумма денег. По нашей информации, в этот момент они переводили деньги террористам, которые напали на «Крокус».

Расследование теракта в Москве — проверка контактов боевиков, маршрутов их передвижения, финансовых операций, звонков и переписки — вывело следователей на еще одну ячейку террористов, уже в Дагестане.

Судя по записи от ФСБ, именно в этой квартире и жил некий Сабир, его тоже задержали. Под матрасом оперативники нашли револьвер, завернутый в белую ткань, пистолет с патронами и автоматическое оружие. По данным ФСБ, во время обыска у подозреваемых обнаружили также два автомата Калашникова и 460 пуль к ним.

Боевики даже бомбу для теракта в Каспийске уже собрали. Все было упаковано в черный пакет — взрывчатка, металлический лист, детонатор, батарейки. Возможно, готовились к майским праздникам. В этом году будет 22 года кровавому теракту в Каспийске. В 2002 году во время парада Победы здесь прогремел взрыв, погибли 43 человека, более 120 пострадали.

Боевики, по данным ФСБ, уже успели провести разведку местности. Они были в районе набережной Каспийска. Сразу после совершения теракта гости из Средней Азии планировали покинуть Россию.