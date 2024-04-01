СК проверит версию о причастности Запада и Украины к терактам против России

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Ведомство отреагировало на соответствующее обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей.

Следственный комитет (СК) РФ проводит проверку по обращению депутатов Госдумы о террористической деятельности Запада и Украины против России. Об этом сообщила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) ведомства Светлана Петренко.

«По итогам рассмотрения обращения депутатов Государственной думы Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, философа Александра Дугина и бывшего депутата Рады Андрея Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка», — заявила она.

В ходе проверки следствие изучит представленные данные и примет процессуальное решение, добавила Петренко.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обратится в международные судебные инстанции по поводу причастности Киева к терактам на территории России.

По словам Захаровой, сейчас готовятся соответствующие документы для обращения в суды. Она также пояснила, что направление Россией требований по антитеррору Украине — обязательная процедура.

При этом, по словам дипломата, требований по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» пока нет. Нота будет направлена Киеву после завершения работы правоохранителей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы терактов против России.