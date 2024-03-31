Вещие грезы: умершая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пришла во сне к Марии Кохно

Фото, видео: Instagram* / libergik; marynova888; 5-tv.ru

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По словам блогера, о смерти подруги она узнала наутро после таинственного сновидения.

Близкая подруга умершей Либерж Кпадону и коллега по реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно видела ее во сне накануне известия о смерти. По словам звезды, приятельница умерла 20 февраля, но никто об этом не знал больше месяца. По предварительным данным, тело пролежало в квартире чуть более 40 дней, прежде чем было обнаружено. Более того, о трагедии до сих пор не знают родители Кпадону. Близким еще предстоит передать им ужасную новость.

Как рассказала Мария Кохно, когда ей позвонили с сообщением о смерти Либерж, она не могла поверить собственным ушам. Еще больше шокировали обстоятельства. Кпадону долго не выходила на связь с подругой, это вызывало беспокойство, но происходило не впервые. В прошлом она уже пропадала на несколько недель, после чего объясняла молчание желанием отдохнуть от соцсетей.

«Она пока была в больнице, мы постоянно были на связи. Потом как-то она резко пропала… Мне сегодня ночью приснился сон, что я родила дочь, и ко мне приходит Либерж… Я утром маме встаю и рассказываю этот сон. И она сидит такая красивая. Я говорю: „Либерж, почему ты мне не отвечала на сообщения?“. Она говорит: „У меня все хорошо“. Вы представляете? И я утром об этом узнаю», — в слезах рассказала Кохно в личном блоге.

В прошлом году стало известно, что у Либерж Кпадону проблемы со здоровьем — у нее обнаружили новообразование в легких. Она опубликовала видео, в котором дрожащим голосом поделилась с поклонниками своими страхами. Незадолго до этого Либерж попала в реанимацию из-за сложностей с дыханием. Кпадону обратилась за медицинской помощью, так как состояние ухудшалось, она начала задыхаться и даже терять сознание, после чего была госпитализирована.

Препараты не помогли избавиться от опухоли, в начале февраля звезда «Дома-2» должна была снова лечь в больницу для проведения операции. Кроме того, она страдала сахарным диабетом. Не раз в прессе обсуждались и проблемы Либерж с алкоголем, в окружении говорили, что побороть зависимость она не могла. В последний раз Кпадону выходила на связь 14 февраля. Ей было 36 лет.

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