Фото: Reuters / STRINGER

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Какой первый пункт действий киевского режима назвал российский общественник?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует вывести боевиков ВСУ с оккупированных ими частей новых регионов России. С таким планом по прекращению конфликта выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР», — сказал он.

После этого должны начаться переговоры, основой которых станет капитуляция и освобождение русских земель на юге и востоке, находящихся под контролем Украины, от нацистской власти. В то же время необходимо провести денацификацию, демилитаризацию и закрепление русского языка как государственного.

«В перспективе в областях — Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской — должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть», — добавил Рогов.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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