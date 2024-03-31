Удары возмездия: последние данные о ходе спецоперации за неделю

Фото, видео: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib; 5-tv.ru

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В Минобороны РФ сообщили о поражении новых военных объектов и центров принятия решений на Украине.

После последних атак на Белгородскую и Курскую области со стороны ВСУ целями ВС РФ стали центры принятия решений в глубине Украины и ее энергосистема. За эту неделю был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.

Впервые были использованы не только гиперзвуковые «Кинжалы», которые запускают с самолетов, но и «Цирконы». Это также гиперзвуковые ракеты, но большей массы, и вооружены ими корабли и подводные лодки. От этого украинской ПВО не легче — ни тот ни другой боеприпас неспособна перехватить ни одна система противоракетной обороны. Ракеты били с хирургической точностью, отклонение от цели не более метра. Так что под впечатлением даже киевское руководство.

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В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений Вооруженных сил страны и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Как результат — в семи областях Украины веерные отключения электроэнергии. Утром и вечером, в том числе в Харьковской и Сумской, где были плацдармы нападений на наши приграничные регионы.

Потихоньку меняется и риторика в Киеве. В очередном интервью очередному американскому телеканалу, где ведущий уже с нескрываемой иронией на лице слушал очередные басни Зеленского, украинский президент заявил, что уже нет цели выходить армии на границы 1991 года, хотя бы на рубежи до февраля 2022 года. И тогда уже можно начинать переговоры. Понятно, что это формула тоже из разряда «мечтать не вредно», но аппетиты, по крайней мере на словах, поубавились.

Тем более что география ударов по объектов ВСУ может расшириться и выйти за собственно границы Украины. Это дал понять российский президент РФ Владимир Путин во время посещения в Тверской области центра боевого применения и переучивания летного состава. Там, где готовят лучших в мире вертолетчиков.

На встрече с верховным главнокомандующим обсуждали и возможную передачу ВСУ натовских истребителей F-16. Вертолетчики прямо спросили: а если они будут взлетать с неукраинских аэродромов, разрешат ли их сбивать прямо там? Президент разрешил.

«Если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще являются носителями ядерного оружия, и это тоже мы будем должны учитывать при организации боевой работы», — сказал Владимир Путин.

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