Поберегите себя: ТОП-5 самых вредных продуктов для завтрака

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

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Замените всего пару ингредиентов и поразитесь результату.

Мы привыкли начинать свой день с сытного омлета или вкусного бутерброда, однако специалисты бьют в набат и открыто предупреждают — такая еда вредит вашему здоровью. Нутрициолог и натуропат Ксения Черная в беседе с изданием «Страсти» рассказала, что причиной утренней слабости и разбитости зачастую является именно неправильный выбор еды на завтрак.

Как отмечает эксперт, утром желудочно-кишечный тракт работает активнее всего, вследствие чего именно завтрак важнее всего в плане получения полезных веществ из пищи. Организму необходимо пополнить запасы белков, жиров и клетчатки, чтобы все жизненно-важные процессы протекали правильно. Более того, от завтрака зависит уровень холестерина и сахара в крови.

Именно поэтому неправильный подбор утренних блюд может очень сильно навредить организму, став причиной проблем со здоровьем. По мнению нутрициолога, существует целый ТОП-5 вредных завтраков.

Бутерброд и кофе

В этом сочетании нет белков, жиров, углеводов и витаминов с минералами. Любой бутерброд — это в первую очередь хлеб, рафинированные углеворды из которого дают лишь кратковременное ощущение сытости и не приносят никакой пользы. Кофе же не подходит для употребления натощак — его нужно пить как минимум через час после приема пищи. Так что если увлекаться подобными перекусами, есть нешуточный шанс заработать раздражение слизистой желудка.

Яичница с колбасой и сыром

Сама яичница является отличным блюдом для завтрака, так как в ней присутствуют необходимые белки и жиры, однако сыр и колбаса портят всю картину. Если вы хотите сделать любимое блюдо полезнее — добавьте овощи и зелень, которые помогут надолго насытить организм полезными веществами.

Глазированные сырки и каши быстрого приготовления

Мало того, что маленькие размеры сырка не позволяют ему считаться полноценным приемом пищи, в нем содержится ударная доза сахара, который напрочь перекрывает и без того мизерное количество белков и жиров.

В таком завтраке пользы нет от слова совсем — большое количество сахара натощак вызовет резкий скачок глюкозы, из-за которого есть захочется буквально сразу же. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса.

Различные хлопья, «быстрые» каши и прочие полуфабрикаты обладают таким же перечнем проблем, так что если вы дорожите своим здоровьем — лучше отказаться от подобных сладостей утром.

Жареный бекон

Полезное, на первый взгляд, мясо, на самом деле представляет из себя настоящую холестериновую бомбу. Окисленные жиры, которые в нем содержатся, являются причиной атеросклеротических бляшек, так как окисленный холестерин повреждает стенки сосудов и повышает риск инсультов и инфарктов.

Драники со сметаной

В картофеле содержится много быстрых углеводов и мало полезных жиров и белков. Если вам совсем уж не хочется отказываться от любимого блюда — попробуйте заменить картофель на кабачок. В рецепт также можно добавить слабосоленую рыбу, яйца и печень трески, а если дополнить результат овощами — вы получите буквально идеальный завтрак.

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