Овсянка, булочка или омлет? Какой завтрак обеспечит энергией на весь день

Фото: 5-tv.ru

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Терапевт рассказала, какие продукты лучше игнорировать, а на какие обратить внимание.

Завтрак необходим каждому человеку, чтобы обеспечить себя энергией и лучше контролировать аппетит в течение дня. О том, какое блюдо лучше всего подойдет для самого первого приема пищи, рассказала терапевт Сайера Мунаварова в беседе с aif.ru.

По ее словам, завтрак должен составлять около 25-30% от общего количества калорий в ежедневном рационе.

«Важно отметить, что оптимальный процент завтрака может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений каждого человека», — добавила эксперт.

Терапевт считает, что худший выбор для завтрака — это «быстрые» углеводы. К ним относятся пирожные, сладкие булочки, сладости и прочее.

Их употребление приводит к огромному скачку инсулина в крови, так как сначала уровень глюкозы быстро повышается, а потом резко падает.

Все это в результате приводит к перееданию и проблемам с пищеварением. Если вы будете злоупотреблять подобной пищей, то это чревато появлением диабета, ожирения и проблем с сердцем.

По словам Мунаваровой, в свой завтрак необходимо включать блюда, богатые белком, так как он помогает улучшить работоспособность и концентрацию в течение дня.

Поэтому смело можно готовить на завтрак яйца, крупы, гречку, творог. Блюда с белком обеспечит вас гораздо большим зарядом энергии, чем прием пищи, состоящий только из углеводов.

Врач также отмечает, что не стоит слишком часто есть овсяную кашу. В ином случае из вашего организма будет вымываться кальций из костной ткани.

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