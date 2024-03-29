Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 1 по 7 апреля.

События, происходящие на этой неделе, в портале между затмениями, носят судьбоносный характер, а жизнь может кардинально поменять направление. Соединение Солнца с Северным Узлом в огненном знаке Овна, повышают уровень энергии и градус накала борьбы за первенство.

Если взять инициативу в свои руки и решиться на новые мощные начинания, то в перспективе можно пожинать плоды в ближайшие 18,5 лет. Однако, важно научиться контролировать эго, умерить высокомерие, властность и импульсивные поступки.

Любое деструктивное проявление личностных качеств способно заблокировать духовное развитие и испортить жизнь надолго. Меркурий также усложняет задачу и в ночь на 2 апреля становится ретроградным.

А, значит, возрастает риск искажения информации, ошибок в документах, несогласованности в действиях и поездках. Дела, начатые на этой фазе, будут носить характер сумбура и нереализованности.

Проблемы возможны в сфере торговли, обучения, логистики, интеллектуальной и посреднической деятельности. Покупки окажутся неподходящими или бракованными.

Меркурий также находится в Овне, а значит важность собственного мнения становится максимальной. Чаще употребляются фразы «Я сказал» и другие категоричные формулировки, не терпящие возражений.

Агрессия, проявленная в словах, жестикуляции, за рулем, повлечет за собой шлейф кармических событий, увеличит риск несчастных случаев. Вместо этого направьте энергию на уход за собой, здоровьем, особенно нервной системой, пройдите обучение, на которое раньше не хватало времени, а также займитесь переоценкой ситуаций и отношений, ранее не понятых вами.

Так, 5 апреля блистательная Венера меняет позицию нежной и романтической натуры на образ яркой и самостоятельной личности, женщины-амазонки. Марсианские энергии наделяют нас чрезмерным проявлением эмоций и чувств, приступами ревности или навязыванием своих предпочтений в отношениях партнерам.

Повышено внимание как к собственной персоне, так и к противоположному полу. Свидания, запланированные на этот период, будут запоминающиеся, благодаря сжигающим страстям.

Деньги огненная Венера тратит легко и импульсивно. Заработок приносят бизнес проекты, рассчитанные на быстрое получение прибыли, предпринимательство, ставки на спорт, собственный бренд или внешность.

Занятия спортом, массаж, иглотерапия помогут легко обрести стройное тело и зарядиться бодростью. Таким образом, если задать импульс на пробуждение своего потенциала вместе с природой, проявить активность, динамику и задор, то на этой волне вы сможете удерживаться долго, не теряя равновесия и веры в себя.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам улыбнется удача при реализации своих талантов и способностей. Подумайте о монетизации творческих идей, развитии новых навыков, на которых можно в будущем сколотить состояние.

Весна усиливает тягу к красивым и ярким вещам и вы можете позволить себе шикануть. Финансы не доставят хлопот и поток изобилия щедро прольется на ваши жаркие головы.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов наступает звездный час для проявления харизмы, лучших личностных качеств и возможности индивидуального яркого самовыражения. Все складываться словно само собой.

Врожденная уверенность поможет выгодно преподнести себя в обществе. Фортуна на вашей стороне и она готова подтолкнуть вас к победам и триумфу.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам необходима концентрация внимания на внутреннем мире. Услышьте тихий голос интуиции, успокойте мятежность ума.

Желательно переключить тумблер жизненного ритма на спокойный режим без чрезмерных нагрузок. Уделите больше времени прогулкам.

Занятия йогой или дыхательные практики помогут снять нервное напряжение и улучшить качество сна. Вас может заинтересовать занятие психологией или эзотерикой.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков настало время перемен. Можно легко освободиться от устаревших стереотипов и приступить к осуществлению перспективных планов и стратегий на будущее.

Главное — действовать смело, независимо, резко, прогрессивно. Усилия, направленные на коллективную работу, позволят влиться в круг избранных и даже разбогатеть на сотрудничестве.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, наилучшие результаты достигаются благодаря упорству, трудолюбию, самодисциплине, а также следованию намеченного плана. Не разменивайтесь по мелочам, берите курс на достижение долгосрочных и стратегически важных проектов.

Повышение статуса и авторитета станут отправной точкой на пути к желаемой цели. В имидже придерживайтесь классики с использованием деловых аксессуаров.

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Дева — гороскоп на неделю

Для Дев в делах важен масштаб и наличие стратегии развития. Если вы имеете мотивацию и здоровые амбиции, то все получится.

Вероятно, стоит заручиться поддержкой авторитетной личности или духовным гуру. Звезды покажут путь новых возможностей, путешествий, а также помогут запустить череду позитивных перемен и преображений.

Весы — гороскоп на неделю

Весам рекомендуется держать ситуацию под контролем и тщательно продумывать свои действия. Излишний риск недопустим.

Период может быть напряженным, но интересным. Нет ничего, с чем бы вы ни справились.

Вы можете рассчитывать, как на собственные силы, так и на ресурсы других людей. Всплеск энергии можно направить на спортивные тренировки, чувственные свидания или занятия бизнесом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов успешным окажется участие в общественных или культурных мероприятиях. Не упустите возможность повысить свою популярность.

Период благоприятен для создания отношений или романтических знакомств. Вокруг вас складывается обстановка, в которой царит доброжелательная атмосфера и приятное общение.

Успех приходит благодаря сотрудничеству, деловому партнерству, консультированию. Главное — это действовать деликатно и красиво.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает период активного и кропотливого труда. Полезно заняться организацией рабочих и бытовых процессов, отшлифовать и довести до совершенства имеющиеся навыки.

Удачно впишется в расписание дел курсы повышения квалификации, оздоровительные процедуры, внедрение полезных привычек на постоянной основе. Предложите помощь коллегам по работе и вы увидите как ваш рейтинг взлетит до небес.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам самое время сменить присущую серьезность и настроиться на легкий флирт как с самой жизнью, так и с противоположным полом. Могут завязаться новые романтические отношения, увлечения или влюбленность.

Ловите удачу на праздничных, увеселительных или спортивных мероприятиях, особенно совместно с детьми или людьми, которые вам по сердцу. Запустите рекламную кампанию собственного бренда.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, если что-то тяготит душу, обсудите это с близкими людьми, родителями или родственниками. Именно они окажут поддержку и помощь, в которой вы нуждаетесь.

Научиться гармоничному выражению эмоций поможет прохождение психологического тренинга. Благоприятно решаются дела, связанные с недвижимостью — можно смело закладывать фундамент родового поместья.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы готовы вкладывать энергию в коммуникацию и налаживание полезных связей, интеллектуальную деятельность, переписку в соцсетях, поездки. Подключив талант коммуникатора и оратора, вы способны найти общий язык с любым человеком.

Поучаствуйте в разговорах, из которых можно извлечь полезный урок, узнать новую информацию или заручиться советом.

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