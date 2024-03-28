Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

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Суд прежде заключил под стражу всех восьмерых фигурантов до 22 мая.

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловал свой арест до 22 мая. Об этом говорится в картотеке на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно опубликованным данным, речь идет об Аминчоне Исломове, который продал машину устроившим теракт. Именно на этом авто они позднее пытались скрыться, двигаясь в сторону Украины. Апелляция зарегистрирована сегодня, 28 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.

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По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы до 22 мая. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами.