Французская журналистка назвала гениальным теракт в «Крокусе»

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Антироссийскую позицию Анн Нива никогда не скрывала.

Именно из Франции все чаще звучат высказывания, которые вызывают недоумение. Уникальный образец цинизма продемонстрировала известная французская журналистка Анн Нива, восхитившись действиями террористов в «Крокус Сите Холле» — операцию по расстрелу безоружных людей она назвала «гениальной».

«Я прокомментирую это так: если это сделали украинцы, то это мастерский ход. Я не говорю, что это они, но если это украинцы, то это феноменально», — сказала она.

Чтобы понять, откуда в словах Нивы столько злобы и ненависти к гражданам России, стоит лишь вспомнить, что она очень долго работала в нашей стране журналистом. Начинала в Чеченской республике, писала о сепаратистах.

Потом, перед самыми выборами 2012 года, настолько плотно сошлась с оппозицией, что лишилась аккредитации и была вынуждена уехать за границу. Обида осталась — и антироссийскую позицию Нива никогда не скрывала, но, пожалуй впервые позволила себе такие людоедские высказывания, открыто восхищаясь террористами.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.