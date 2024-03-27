Мужу бывшего директора «Новой Голландии» предъявили обвинения

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Художника Николая Конашенка подозревают в публичном оправдании терроризма.

Известному художнику Николаю Конашенке и, по совместительству, мужу бывшего директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской предъявили обвинения в публичном оправдании терроризма. В пресс-службе СК России отметили, что ему грозит серьезное наказание по уголовной статье.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ („Оправдание терроризма“), решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркивалось в заявлении.

Глава «Новой Голландии» Шатуновская уволилась после публикаций мужа о «Крокусе»

По версии следствия, мужчина опубликовал в своих социальных сетях сразу несколько постов, где открыто говорил о теракте в «Крокус Сити Холле» с позитивной точки зрения. Узнав об этом, Роксана Шатуновская заявила, что более не может занимать ответственную должность, поскольку ее законный супруг позволил себе «чудовищные, несовместимые с человечностью» высказывания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при теракте в «Крокусе» 22 марта погибли 139 человек, включая трех детей. Число пострадавших возросло до 360 человек, включая 11 детей.