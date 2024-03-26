Глава «Новой Голландии» Шатуновская уволилась после публикаций мужа о «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Николай Конашенок был задержан 25 марта в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию.

Роксана Шатуновская покинула пост директора петербургской АНО «Новая Голландия» после того, как ее муж Николай Конашенок опубликовал в соцсетях пост о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия». Мы хотим прояснить, что Николай Конашенок не работал в Новой Голландии и не имел отношения к деятельности проекта», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

При этом в городском УМВД уточнили, что Конашенок был задержан 25 марта в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию. В настоящее время он находится в отделении полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина записал извинения на камеру и попросил прощения за свое высказывание.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.