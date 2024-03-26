Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Трагедия произошла 22 марта. В результате нападения боевиков погибли 139 человек.

Группа «Пикник» проведет благотворительный концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе». Он состоится в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.

Музыканты коллектива организуют благотворительное мероприятие вместе с симфоническим оркестром «Таврический». Средства, собранные там, будут направлены раненым и семьям погибших. Концерт состоится 27 марта в 19:00.

Бумажные журавли стали символом единения на фоне трагедии в «Крокусе»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в подмосковном «Крокусе» произошла 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». В здание концертного зала ворвались вооруженные боевики, которые автоматными очередями расстреливали взрослых и детей. В результате погибли 139 человек, трое из которых — несовершеннолетние.

Известно, что в Совбезе России уже назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокус Сити Холле».