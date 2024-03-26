Бумажные журавли стали символом единения на фоне трагедии в «Крокусе»

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Страшный теракт унес жизни 139 человек.

Журавли, которые накануне поднялись в небо с развалин концертного зала «Крокус Сити Холла», стали началом акции поминовения, в которой за минувшие сутки приняли участие жители сотен российских городов.

Сделанный из бумаги журавль стал символом поддержки и единения. Журавли на уличных экранах и цифровых билбордах, а на земле, рядом с мемориалами из цветов, сотни тысяч свечей в память о погибших от рук террористов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В результате стрельбы и сильного пожара погибли 139 человек.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Задержаны 11 подозреваемых, часть из них уже отправлена в СИЗО.