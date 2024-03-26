«Как нам жить дальше»: посол РФ Антонов о планах провести переговоры с США

Посол РФ Антонов рассказал о планах провести переговоры с США

Фото: www.globallookpress.com / Ohde / face to face

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Ожидается, что контакты могут состояться уже на следующей неделе. Что еще известно?

Власти России и США договорились провести переговоры на следующей неделе. В частности, планируется обсудить отношения двух стран, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Представители Госдепа и Белого дома посещали российское посольство, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда, по словам Антонова, никаких обсуждений не состоялось, но были достигнуты договоренности по проведению переговоров на следующей неделе.

Ожидается, что представители России и США обсудят двусторонние отношения.

«Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными», — пояснил Антонов.

Между тем дипломат отметил, что в посольство со словами соболезнования приходили и представители НАТО.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский Красный Крест (РКК) собрал почти 386 миллионов рублей за двое суток на оказание помощи пострадавшим и семьям жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».