Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 26 марта

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

На месте трагедии вскоре завершится поисковая операция.

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 139. Среди жертв — трое детей и несколько иностранцев из Армении, Белоруссии и Молдавии.

В больницах остаются еще около сотни раненых, некоторые все еще в крайне тяжелом состоянии. Сегодня, 26 марта, на месте трагедии завершится поисковая операция.

Сотрудники МЧС в эти дни работали круглые сутки. А к мемориалу у стен «Крокуса» продолжают нескончаемым потоком идти люди.

Они несут цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи, а из листов бумаги складывают фигурки журавлей. На месте памяти и скорби появляется все больше фотографий тех, кто не выбрался из здания.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.