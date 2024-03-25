Первые 60 пострадавших при теракте в «Крокусе» получили выплаты

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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Тем, кто приезжает опознавать тела и искать родственников, предоставляется бесплатное жилье и питание.

Выплаты уже получили первые 60 человек, пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Тем, кто приезжает опознавать тела и искать родственников после теракта, предоставляется бесплатное жилье и питание, указал Собянин.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.