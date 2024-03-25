Фото: www.globallookpress.com / Polly Wreford

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Легкие нарушения сна можно считать вариантом нормы, но только если по утрам вы чувствуете себя бодрым, здоровым и отдохнувшим.

Периодические короткие пробуждения в течение ночи считаются вариантом нормы, если наутро человек просыпается бодрым и отдохнувшим. Но в некоторых случаях они могут говорить о наличии патологий, требующих медицинского вмешательства. Об этом журналистам «Известий» рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Прерывистый сон может быть вызван внешним шумом, светом, холодом, жарой в помещении или толчками беспокойного партнера. Но иногда виной всему становятся вредные привычки.

К ним Демьяновская относит привычку пить много воды или плотно есть на ночь. В результате в период, когда весь организм должен отдыхать, активно работают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и мочевыделительная система. Выспаться при этом становится гораздо сложнее. В большинстве случаев кратковременные пробуждения между разными фазами сна остаются незамеченными, но о состояниях, требующих лечения, тело человека сигнализирует ярко. Вот тогда лучше записаться на прием к терапевту.

«Например, если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие нарушения сна могут еще сильнее усугублять проблемы со здоровьем, поэтому игнорировать и терпеть их не стоит. Следует обсудить с врачом, какие дополнительные меры можно принять, чтобы уменьшить ночные симптомы и восстановить сон», — сказала Демьяновская.

Невролог добавила, что помимо перечисленных нарушений выспаться нередко мешает стресс. Тревожность стимулирует выработку адреналина и кортизола, из-за которых чаще сокращается сердце, и повышается давление. Это типичная реакция организма на переживания, страх — готовность спасаться или бежать. Какой тут сон! Невозможность расслабиться и приводит к частым пробуждениям.

Не стоит оставлять упомянутые симптомы без внимания, они могут только усугубляться. Более того, стресс и усталость будут играть в пинг-понг, усиливая друг друга. Врач подчеркнула, что даже если ничего не болит, а бодрости по утрам не бывает, нужно обратиться за медицинской помощью. Иногда истинные причины постоянной усталости неочевидны, их устанавливают по результатам комплекса анализов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проблемы с зубами могут быть связаны с головной болью.