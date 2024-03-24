Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» превысило 150 человек

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Среди госпитализированных, в частности, были дети.

При теракте в Крокус Сити Холле, произошедшем вечером 22 марта, пострадали 152 человека. Официальными данными к этой минуте поделились в главном управлении МЧС Росии по Московкой области.

Там отметили, что всего в результате трагедии ранения и прочие повреждения получили 285 человек, включая восьмерых несовершеннолетних. К сожалению, впоследствии 133 человека скончались. Среди погибших оказались трое детей.

«В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей», — добавили в МЧС.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.