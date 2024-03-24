«Они не убегают»: Риттер объяснил несостоятельность версии о причастности ИГ* к теракту в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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И в чем заключается роль Украины?

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» агентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Однако распространенный в интернете шаблон был устаревшим, боевики такой уже давно не используют.

Тем не менее, некоторые страны, в частности, Соединенные Штаты и Германия, упоминали ИГ в заявлениях по факту трагедии. Экс-разведчик Вооруженных сил США, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил 5-tv.ru, что американские власти могут располагать информацией о виновниках теракта.

Он добавил, что почерк террористов из «Крокуса» не соответствует «стандартам радикальных исламистов». Так, стрелявшие в концертном зале скрылись после содеянного, а это уже о многом говорит.

«Знаете, люди, совершающие такие акты насилия, они будут искать убежище в безопасном месте. Террористы „Исламского государства“*… Их убежище — это рай. Через мученичество они добровольно отдают свои жизни. Они не убегают. Они не сдаются. Они умирают», — подчеркнул эксперт.

Риттер подчеркнул: у него нет никаких сомнений, что к трагедии в Подмосковье причастна Украина. Эксперт напомнил, что бежавшие с места теракта подозреваемые направлялись в некое убежище, и оно, судя по месту задержания, находилось именно на территории Незалежной.

Он также убежден, что без помощи Штатов не обошлось. Более того, выступили они в качестве куратора, а не помощника, указал Риттер.

«Преступники бежали в свое убежище, а их убежище находилось на Украине. Они были бы приняты и с ними бы работали по украинские каналы под руководством ЦРУ, под руководством Соединенных Штатов», — заключил он.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».

* запрещенная в России террористическая организация.