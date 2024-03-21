Сразу восемь опорных пунктов ВСУ: что известно о подвиге роты Муслимова в СВО

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Слаженность и точность действий позволила в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи. Подробности привели в Минобороны РФ.

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Муслима Муслимова отправилась на штурм укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на важном тактическом направлении, где сумела выбить противника. О подвиге российских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) рассказали в Минобороны России.

Лейтенант грамотно распределил личный состав по штурмовым группам и поставил задачи. Затем он объявил о начале атаки.

Муслимов обнаружил наблюдательный пост ВСУ, с которого велась корректировка огня артиллерии по подразделениям Вооруженных сил России (ВС РФ). Лейтенант решил двигаться скрытно, от укрытия к укрытию, а потом внезапно для противника открыть огонь и разобраться с корректировщиком врага.

Муслимов продолжил руководить дальнейшим штурмом укрепленных позиций ВСУ, используя выгодную позицию.

Его действия помогли в кратчайшие сроки захватить плацдарм. Благодаря этому в бой вступили основные силы батальонной тактической группы и прорвали оборону боевиков. Всего лишь в течение одного месяца рота лейтенанта выбила террористов с восьми укрепленных опорных пунктов.

Мужество и решимости Муслимова помогли прорвать оборону врага на важном тактическом направлении. ВС РФ нанесли большой урон живой силе и технике ВСУ.

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Также на СВО отличился командир мотострелкового батальона подполковник Вадим Басарабец в ходе освобождения одного из населенных пунктов. Военнослужащий организовал одновременные атаки с фронта и фланга по врагу. К тому же, он обеспечил поддержку продвижения личного состава точным огнем минометных расчетов.

Благодаря подполковнику на поле боя уничтожили примерно десять единиц вражеской техники. Также 80 террористов ВСУ были ликвидированы. Остальные боевики отступили и покинули населенный пункт.

Басарабец проявил себя как грамотный лидер. Под его руководством военные справились с значительно превосходящими силами ВСУ в населенном пункте.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасшего жизнь командиру танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества.

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Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.