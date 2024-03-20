ВС РФ ударили по заводу в Харькове, уничтожив разведчиков ГУР и наемников ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad

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Неонацисты находились на одном из-заводов, по которому был нанесен точный удар.

Российские войска ударили по заводу в Харькове, где производились беспилотники. В это время там находились боевики Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на Белгородскую область. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. <…> Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от ГУР, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — уточнил Лебедев.

Подполье подчеркивает, что в результате удара были ликвидированы и иностранные специалисты, занимавшиеся разработкой и производством дронов.

Лебедев отметил, что на заводе производили гексакоптеры «Вампир», которые по-другому называют «Баба-яга», и снаряды к ним. После этой атаки ВСУ и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) оцепили район.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как российские бойцы поразили элитные войска ВСУ под Харьковом.

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны России ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.