Не карманные расходы: в РФ создадут платформу для конфискованной крипты
В России создадут платформу для конфискованной крипты
Фото: www.globallookpress.com / Costfoto
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики и депутаты упростят властям доступ к цифровым активам.
Уже в ближайшее время в России могут принять новый закон — о криптовалюте. Речь в нем будет идти, в частности, о том, как правильно поступать с конфискованными активами.
Как объяснил в беседе с «Известиями» глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков, вопрос введения термина «криптовалюта» на законодательном уровне назрел давно.
«В Госдуму будет внесен и принят законопроект, нормы которого регламентирует выпуск, обращение криптовалют, в том числе документом будет предусмотрена ответственность за незаконные действия с ними», — подчеркнул Аксаков.
Парламентарий выразил надежду, что рассмотрение законопроекта пройдет достаточно оперативно. Ведь сегодня до сих пор нет никаких законных инструментов для регулировки обращения с криптовалютой. Аксаков отметил, что в России существует закон «О финансовых цифровых активах», но сейчас важна именно конкретика, для закрытия возможных пробелов. Предполагается, в частности, что силовики и депутаты упростят властям доступ к цифровым активам.