Неудачные инвестиции: куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году
Экономист Зубец: не стоит вкладываться в доллары и криптовалюту
Фото, видео: www.globallookpress.com; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru
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Экономисты рассказали, какие бизнес-проекты и валюты стоит обходить стороной.
В новых экономических реалиях, в которые мир погрузился после усиления санкций Запада против России, бизнес-приоритеты стали сильно меняться. То, что было выгодно раньше, сейчас потеряло актуальность. О том, куда точно не стоит инвестировать, 5-tv.ru выяснил в разговоре с экономистом Максимом Чирковым.
По словам специалиста, не стоит вкладываться в проекты, ориентированные на Запад, и те, что подвержены санкционному влиянию, поскольку есть большие риски. Речь идет о тех проектах, целью которых является экспорт в недружественные страны.
Что касается России, то наша экономика сейчас активно растет, поэтому сложно сказать, какой бизнес не будет востребованным. Более того, растет внутренний спрос, а также уровень зарплат. Поэтому эксперт считает, что в России будет все востребовано.
Эксклюзивно для 5-tv.ru также поделился своим мнением и другой экономист — Алексей Зубец. По его мнению, точно не нужно вкладываться в убыточные проекты.
«Что касается активов, то на сегодняшней день наиболее убыточными являются валютные активы, связанные с долларом, евро и вообще всеми недружественными странами», — отмечает эксперт.
Фото, видео: www.globallookpress.com; Личный архив Алексея Зубца; 5-tv.ruЗубец также не рекомендует вкладываться в биткоин, так как криптовалюта — это крайне непонятный и непредсказуемый «зверь».
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему растет биткоин.