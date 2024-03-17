Собянин: за неделю фестиваля «Московская Масленица» испекли 40 тысяч блинов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Сегодня праздничные мероприятия подходят в столице к концу.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в столице прошел фестиваль «Московская масленица», площадками для которого стали 29 точек в городе. В этом году было испечено 40 тысяч порций блинов 50 видов для посетителей, включая рецепт возрастом уже 1019 лет.

Повара известных ресторанов столицы круглосуточно готовили блины на улице Кузнецкий Мост. За неделю фестиваля их было испечено более 40 тысяч. На улицах Святоозерской и Профсоюзной дети учились готовить основное угощение Масленицы с орехами и малиновым соусом, а на улице Грекова и Бульваре Дмитрия Донского делали гурьевские по старинному рецепту с вишней, написал мэр Москвы в своем Телеграм-канале.

Кроме того, Масленицу отмечали в 27 парках города. Жители Москвы могли принять участие в различных развлекательных мероприятиях и мастер-классах, включая катание на санях, изготовление куклы «Петрушки» или раскрашивание деревянных ложек.

Ранее 5-tv.ru расскзывал о том, что в Москве завершается фестиваль, посвященный Масленице.