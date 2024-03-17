Собянин сообщил о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Экстренные службы уже работают на месте пришествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, который летел в сторону столицы. Об этом глава города написал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Домодедовском округе сбиты летевшие к Москве БПЛА.