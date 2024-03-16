В финал Всероссийской олимпиады школьников прошли две тысячи москвичей

Дипломы победителей и призеров дают школьникам право в течение четырех лет поступить без экзаменов в любой российский вуз или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.

В финальный этап Всероссийской олимпиады школьников прошли больше 2 тыс. москвичей. Соревнования по 24 предметам пройдут с 18 марта по 3 мая, сообщил в своем официальном канале в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Финал начнется в Москве — с французского языка и мировой художественной культуры. Здесь также состоятся заключительные этапы по другим иностранным языкам, астрономии и технологии. Лучшие московские финалисты, помимо основных наград и преимуществ, смогут получить денежные призы от города.

«На протяжении трех лет в финал проходят больше двух тысяч москвичей — это около 40% от всех участников», — отметил столичный градоначальник.

Дипломы победителей и призеров дают школьникам право в течение четырех лет поступить без экзаменов в любой российский вуз или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.