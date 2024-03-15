Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Воспользовался возможностью и градоначальник.

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах Президента России. С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Воспользовался возможностью и градоначальник.

«Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки. В конечном счете увеличение явки и обеспечивает реальную демократию. Когда граждане сами определяют свою судьбу. Сегодня я тоже проголосовал онлайн», — подчеркнул он в личном Telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в выборах президента России и проголосовать за человека, которому можно доверить свое будущее и будущее близких.