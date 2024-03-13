Сергей Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

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Средства направят на реализацию программы поддержки венчурных инвестиций для малых предприятий, разрабатывающих научно-технические проекты.

Москва продолжит реализацию программы поддержки венчурных инвестиций для малых предприятий, разрабатывающих научно-технические проекты. Постановление о выделении на эти цели гранта в размере двух миллиардов рублей столичному Фонду развития венчурного инвестирования подписал Сергей Собянин.

Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы (Moscow Seed Fund) был создан в 2005 году. Он оказывает финансовую поддержку технологическим компаниями, в частности предоставляет льготные займы для реализации инновационных проектов на ранней стадии (Seed и Pre-seed — посевные инвестиции), а также выделяет гранты призерам и победителям акселерационных программ.

Получить поддержку могут предприятия, занимающиеся информационными, образовательными и медицинскими технологиями, а также разработчики и производители современного промышленного оборудования.

С 2012 года по программе посевных инвестиций фонд выделил около миллиарда рублей. За это время было заключено более 150 сделок, а поддержку получило свыше 100 инновационных компаний. Частные инвесторы вложили в компании, поддержанные фондом, около трех миллиардов рублей.

Кроме того, фонд выделил 35 грантов на общую сумму более 13 миллионов рублей. Их выдали проектам по оценке и обучению персонала, разработке медицинских нанороботов, платформе дополнительного детского образования, цифровой платформе для раздельного сбора отходов и другим. Благодаря грантам компании повышают свои шансы на получение средств со стороны частных инвесторов. Так, предприятия, которым фонд оказал финансовую поддержку, дополнительно привлекли более 300 миллионов рублей венчурных инвестиций.