СМИ узнали о готовности США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Фото: Zuma / ТАСС

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Речь идет о тактических баллистические ракетах, способных атаковать объекты на расстоянии в 290 километров.

США могут передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным СМИ, Пентагон несколько раз получал от Украины запросы на поставку дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии в 290 километров. При этом киевский режим не скрывал, что ATACMS нужны боевикам для ударов по территории Крыма. И прежде администрация президента Штатов и сам Джо Байден отвергали притязания, настаивая на том, что сами нуждаются в такого рода оружии.

Однако теперь в Пентагоне заявили, что возможность отправить Украине такие ракеты есть, так как для собственных нужд у них появились новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile и PrSM.

Стоит отметить, что решатся ли власти США на подобного рода поставки, пока неизвестно. Сейчас в американском Конгрессе пытаются одобрить новый пакет помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов. Он станет первым за последние несколько месяцев. До этого власти Штатов во главе с Джо Байденом и его администрацией продавливали в Конгрессе помощь на сумму в 60 миллиардов долларов, но одобрение инициатива так и не получила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США заявили о планах Белого дома отказаться от Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.